Семейная идиллия: Юлия Липницкая поделилась редким кадром с мужем-фигуристом на отдыхе

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая в сторис Instagram поделилась редким кадром со своим мужем, фигуристом Владиславом Тарасенко. Они вместе отправились на отдых.

На заднем плане можно увидеть море, на котором сейчас находится пара. При этом и Юлия Липницкая, и ее муж соблюдают все меры предосторожности. Они в медицинских масках.

Напомним, что Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко стали встречаться несколько лет назад, когда занимались в группе у прославленного российского тренера Этери Тутберидзе. В июне прошлого года на свет появилась их общая дочь Каталина, которой они сейчас уделяют все свое свободное время.

Добавим, что свою карьеру Юлия Липницкая завершила в 2017 году. До родов она активно выступала в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Золушка». Фигуристка по-прежнему состоит в команде мужа продюсера Яны Рудковской. Она в конце прошлого года стала тренером.

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