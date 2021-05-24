«Оля, что за срам после обеда?»: Бузова в стильном купальнике игриво обнажила наливные «орехи»

Ольга Бузова всегда тяжело переживает расставания с мужчинами. После развода с Дмитрием Тарасовым она начала петь, занялась бизнесом и выпустила несколько музыкальных клипов. Она длительное время не могла встретить новую любовь. Однако потом Давид Манукян смог завоевать ее сердце. Полтора года пара была вместе и демонстрировала идиллию. Однако в начале этого года после совместного отдыха на Мальдивах телеведущая объявила, что они больше не вместе.

До сих пор Ольга предпочитает не раскрывать подробности случившегося. Однако поклонники заметили, что она стала выбирать более броские наряды с блестками и прозрачной тканью. Также девушка усиленно занялась спортом. А в мае она неожиданно уехала из Москвы, чтобы отдохнуть в доме, который находится посреди леса. То и дело Бузова оголяется, когда остается одна. На этот раз она запечатлела себя в ванной комнате.

Девушка облачилась в стильное мини-бикини и тонкий халат в тон. Она стала раздеваться, демонстрируя прелести своей фигуры. Ольга игриво танцевала, демонстрируя то бюст, то тугие бедра.

Поклонники были удивлены столь откровенными кадрами. Одни восхитились ее фигурой, но нашлись и те, кто осудил артистку. «Что же так колбасит тебя, счастливая ты наша?», «Такая уже красотка», «Оля, что за срам после обеда?», «После Давы оголодала?», «Танцы для кого-то?», «Все еще одинока? Цветы сама вечерами раскладываешь?», «Можно уже и голой, что в твое жизни не было», — прокомментировали подписчики.

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