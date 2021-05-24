«Очень удобные»: Наталья Подольская примерила туфли-лодочки с алым платьем и велосипедками

Наталья Подольская уже длительное время живет с Владимиром Пресняковым. Она подарила ему двоих сыновей. У пары подрастают пятилетний Артемий и Иван, которому всего семь месяцев. Супруги много времени проводят с детьми. Примечательно, что певица быстро вернулась в форму после родов и почти не сидела в декретном отпуске. Она старается регулярно выходить в свет и наряжаться. Однако с премии RU.TV ей пришлось сбежать, так как детям потребовалось ее внимание.

В последнее время Наталья все чаще отдает предпочтение красному цвету. Хотя свой день рождения она отметила в асимметричном платье оттенка Tiffany. До сих пор артистка получает подарки. Накануне она похвасталась новой обувью. Девушка получила алые туфли-лодочки. Она примерила их с платьем в тон необычного кроя и длины до колен с разрезом. Образ Подольская разбавила черными лосинами.

«Прислали мне подарочек ко дню рождения! Красные лодочки! А как все упаковано. Спасибо большое за мои любимые лодки. Теперь в красном цвете! Очень удобные, только их и ношу», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой образа. Многие отметили, что у певицы стройные ножки. «А вам алый к лицу», «Туфли классные», «Мне платье понравилось, словно кукольное», «Вы такая элегантная», «Материнство вас красит», «Образ сразу получился, обуви не хватало», «Как вы так быстро похудели. Просто тростинка», «Наряд яркий, не каждому подойдет», «И мне нравится классика», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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