«Я абсолютный паникер!»: в ДНК Александра Пушного нашли ген сумасшедшего ученого

У телеведущего оказался высокий IQ, а вот способностей к пению не обнаружилось.

На канале «Пятница!» и видеосервисе Premier вышел новый эпизод «ДНК-шоу» Лолиты Милявской, гостем которого стал известный телеведущий и музыкант Александр Пушной. За свою карьеру 46-летний мужчина проявил себя во множестве разных видах творчества. Он шутил в КВН, вел передачи на радио и ТВ, демонстрировал свои знания в физике, выпускал песни и каверы. Но свою разноплановость артист считает плохим качеством.

«Самый ужасный вопрос, который мне задают, когда куда-либо приглашают: как вас представить?» — сказал Пушной.

В ходе передачи он позавидовал своему отцу, который «родился физиком и умер физиком». А, говоря о себе, музыкант вспомнил эффект утки, которая и плавает, и летает, но все делает плохо.

«Тебя не устраивает твой внутренний раздрай?» — спросила гостя Лолита. «Не устраивает. Моя мама называла это хорошим словом — «онанизм мозгов», — ответил Александр.

Ведущая озвучила результаты ДНК-теста мужчины и нашла у него много сильных сторон: правильное произношение, быструю реакцию, хорошую зрительную память и экстремально высокий уровень IQ — выше 170. А вот способностей к попаданию в ноты в генах у артиста нет. А еще генетики нашли у Пушного ген сумасшедшего ученого.

«Это выдающиеся интеллектуальные способности и паника при любом поводе. У тебя хорошо развита изобретательность, но ты плохо переносишь боль и в стрессовых ситуациях теряешь самообладание», — пояснила Лолита. «Я абсолютный паникер! — согласился Пушной. — И стресс мне тяжело дается».

Какие еще тайны бывшего ведущего «Галилео» открыла его ДНК, можно узнать из передачи, доступной на видеосервисе Premier.

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