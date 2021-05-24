«Куда артиста ни целуй…»: Пригожин ответил на вопрос, есть ли у него проекты, кроме Валерии

Известного продюсера Иосифа Пригожина спросили, есть ли другие музыкальные проекты, кроме его супруги Валерии, которыми он сейчас занимается. Мужчина ответил, что есть, но не стал называть имена артистов. В новом интервью он признался, что после множества скандалов разочарован в исполнителях, так как они очень часто его «кидали» и забывали о нем, едва раскрутившись.

Продюсер признался, что ему в нынешнем состоянии предпочтительнее работать с одним «большим бриллиантом», нежели со множеством маленьких. Хотя и с Валерией ему бывает непросто, потому что она часто спорит со своей командой.

«Я всю жизнь говорю фразу: «Куда артиста ни целуй — кругом ж…а». Но ж…а любимой женщины — это одно удовольствие, а чужие — это совсем другое удовольствие, — откровенно признался Иосиф в YouTube-шоу «День со звездой». — Поэтому, когда это близкий тебе человек, ты на какие-то вещи не обращаешь внимания. Относительно Валерии, она перфекционист, и все проблемы с ней связаны с ее претензиями к самой себе. Она от себя иногда требует больше, чем это, в принципе, возможно. Она никогда не бывает довольна какими-то своими результатами: ей хочется чего-то большего».

Пригожин также назвал главные качества своей жены: она очень дисциплинирована, никому не завидует и умеет радоваться за других людей.

Известный продюсер добавил, что скоро люди его профессии вообще вымрут, так как сегодня молодые артисты с помощью Интернета уже могут действовать самостоятельно. Но мужчина отметил, что профессиональные продюсеры не просто делают ставку на пробивные треки — они создают из певца личность, лидера, за которым пойдут слушатели. А сегодняшние звезды из «ТикТока» и «Инстаграма» зачастую как личности из себя ничего не представляют.

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