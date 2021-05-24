«Ты мое все»: Анна Левченко из «Дома-2» показала лицо сына от Валерия Блюменкранца

А ее подписчики насторожились, что у супружеской пары снова проблемы в отношениях.

23 мая бывшая участница телепроекта «Дом-2», модель Анна Левченко поделилась в Instagram фотографией своего малыша Давида, которого родила 1 апреля. Девушка показала лицо ребенка, чем вызвала волну умиления от своих подписчиков. Многие из них пишут, что мальчик очень похож на своего отца Валерия Блюменкранца.

«Знакомьтесь, это мой сын Давид. Сыночек, ты мой мотиватор. Ты мое все», — трогательно написала 26-летняя мама.

Эта фраза насторожила некоторых подписчиков, которые подозревают, что в молодой семье Анны и Валерия далеко не все гладко.

«Почему мой? Наш, правильнее сказать», «Аня, опять «мой»… Жаль, что семьи нет…», «Мой сын… Как-то грустно. Неужели опять разругались?», «Валера два месяца худеть начал. Что ж опять произошло?» — такие комментарии можно встретить под новым постом модели.

Напомним, за месяц до родов девушки в СМИ прошла информация, что пара, сформированная на «Доме-2», распалась. Правда, затем супруги радостно встречали появление своего наследника на свет. Причем это был далеко не первый раз, когда Анна и Валерий ругались и расставались.

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