Держаться подальше: монархов предупредили об отношении принца Гарри и Меган Маркл

Королевский эксперт утверждает, что герцоги Сассекские не могут рассчитывать на примирение.

В прошлом году принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей и уехали жить в США. После этого решения между родными братьями и их отцом пробежала черная кошка. Ситуация усугубилась в марте, когда герцоги Сассекские дали большое интервью Опер Уинфри, в котором выдвинули в адрес монархов ряд претензий и обвинений. На днях принц Гарри снова заговорил о своей жизни в Лондоне, сравнив ее с жизнью в зоопарке. После всего этого королевский эксперт Ричард Фицуильямс в беседе с Express заявил, что королевской семье нужно держаться подальше от герцогов Сассекских.

«Сейчас нельзя доверять принцу Гарри и Меган, поэтому они не могут рассчитывать на примирение с королевской семьей», — цитирует издание эксперта.

больше по теме Шаг назад: принц Уильям потрясен новыми признаниями принц Гарри Родные братья еще больше отдалились друг от друга.

Напомним, в середине лета принц Гарри планирует вновь приехать в Лондон. 1 июля в Кенсингтонском дворце будет открыт памятник принцессе Диане.

Смотрите также: