Подарок мужа: Елизавета II почтила память принца Филиппа

В апреле Елизавета II похоронила своего мужа, принца Филиппа. В браке они прожили 73 года. Спустя чуть больше месяца королева вышла в свет – она совершила визит на палубу авианосца Королевского флота, который назван в ее честь. Как известно, герцог Эдинбургский служил на флоте, поэтому к выбору наряда Елизавета II подошла с особым трепетом.

Королева выбрала красное кашемировое пальто, которое было украшено черным воротником. В тон ему подобрала шляпку – незаменимый атрибут своего гардероба. Память мужа она почтила тем, что прикрепила к наряду брошь, которую ей подарил принц Филипп в далеком 1966 году.

больше по теме Расстроил бабушку: Елизавета II шокирована новыми признаниями принца Гарри На днях герцог Сассекский дал очередное интервью.

Напомним, муж Елизаветы II скончался 9 апреля в Виндзорском замке. Ему было 99 лет. До своего юбилея монарх не дожил всего два месяца.

Смотрите также: