«Все задачи выполнила»: Стас Пьеха прокомментировал выступление Манижи на «Евровидении»

Певцу композиция Russian Woman понравилась, хотя он не считает ее гениальной.

О певице Маниже и ее поездке на «Евровидение» от России в отечественном шоу-бизнесе не высказался разве что ленивый. Причем многие критиковали 29-летнюю артистку и ее протестную композицию Russian Woman. После того, как девушка принесла нашей стране 9 место, ее выступлении прокомментировал популярный певец Стас Пьеха.

Он отметил, что Манижа понравилась ему еще на этапе отбора.

«Ее песня более живая, необычная. Она отличается от того, что было предложено от России. Здесь была событийность. Я не могу сказать, что это гениально. Но мне эта песня казалась для «Евровидения» актуальной и прикольной, что-то в ней есть, какой-то «вайб», — цитирует артиста «КП-Петербург». — И мне в принципе очень понравился ее номер. Как это было сделано в дополнение к песне. Энергия, которую она давала, мне это очень зашло».

Пьеха отметил, что ранее Россия не выставляла подобных номеров на «Евровидение» — еще никто из наших конкурсантов не читал рэп на русском. В добавок, фигура Манижи подчеркивает многонациональность РФ и разнообразие внутри страны.

«Это необычная песня, на которой останавливается взгляд, которая запоминается. Манижа все задачи, поставленные перед ней, выполнила», — подытожил Стас.

А вот его знаменитая бабушка «Евровидение-2021» не смотрела и за творчеством Манижи не следила, уточняет «Комсомолка».

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