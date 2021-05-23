Очаровательный животик: беременная Арзамасова в струящемся платье с летящей юбкой полакомилась сладкой ватой

Актриса из ситкома «Папины дочки» отправилась на прогулку со своим мужем Ильей Авербухом.

26-летняя Лиза Арзамасова не так давно перестала скрывать свое интересное положение. Актриса из ситкома «Папины дочки» готовится подарить малыша своему мужу ледовому постановщику Илье Авербуху. Этот ребенок для будущей мамочки станет первым, а у фигуриста уже есть взрослый 17-летний сын Мартин. Юноша прекрасно ладит со своей молодой мачехой. Разница в возрасте у Ильи Изяславича с Елизаветой значительная — 22 года.

На прогулке Лиза предстала в клетчатом белом струящемся платье с пышной юбкой и рукавами-крыльями. Образ дополнили имиджевые очки и алая сумочка. Приталенный наряд не смог скрыть изменениями в фигуре актрисы и ее очаровательный животик. Арзамасова лакомилась сладкой ватой, наслаждаясь уикендом с любимым.

Позже в кадр попал и Илья Авербух. Ему нравится проводить время с красавицей-женой. Изюминкой образа Лизы стала укладка в ретро-стиле. Длинные локоны актриса уложила в замысловатую прическу в виде кудрей-гофре.

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