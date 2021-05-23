50-летняя Кудрявцева в кипенно-белой сорочке умело скорректировала фигуру узкими слаксами

В свои 50 лет Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочку Машу. При этом будучи уже зрелой женщиной, светская львица отдает предпочтение кукольному стилю Барби. Об этом в свое время говорит и историк моды Александр Васильев, комментируя звездный гардероб блондинки. Яркие оттенки, розовые тона, джинсы по фигуре, пляжные платья — Лера знает, как подчеркнуть стройную фигуру и свою индивидуальность.

Сама Кудрявцева заверила поклонников в том, что не представляет свою жизнь без хлеба, даже макароны она готова есть с этим мучным изделием. А в перерыве между съемками теледива может похрустеть чипсами.

С помощью правильно подобранных нарядов Кудрявцева умело подчеркивает свою стройность, корректируя фигуру там, где это нужно. К примеру, модным комплектом, состоящим из кипенно-белой сорочки и асимметричной жилетки на одно плечо с акцентным поясом на талии, телеведущая визуально стала казаться выше. Этот эффект она достигла и за счет того, что примерила узкие слаксы вкупе с алыми туфлями-лодочками на шпильке.

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