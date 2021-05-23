«Месхи упал бы в обморок»: 43-летняя Климова в атласной сорочке «случайно» сверкнула шикарным бюстом

Екатерина Климова в свои 43 года успела четырежды стать мамой. Старшую дочку Елизавету она родила от первого мужа ювелира Ильи Хорошилова. Сыновей Матвея и Корнея от Игоря Петренко. Ради него актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» разрушила семью, бросив свою первую любовь. Позже Хорошилов, правда, сошелся с подругой Екатерины — Еленой Бирюковой. От третьего мужа Гелы Месхи Климова родила дочку Беллу. После развода актриса вступать в новые отношения не спешит. Поклонники считают, что Екатерина надеется вернуть себе Гелу.

Многие недоумевают, что Месхи мог взять и оставить такую красавицу-жену. На одной из фанатских страничек актрисы в Instagram появился кадр из видеоролика, который ранее сама Климова публиковала в личном профиле. Экс-возлюбленная Гелы предстала в тонкой атласной сорочке, блеснув соблазнительными очертаниями пышного бюста.

«Ох, как вершинки заострились», «Месхи упал бы в обморок», «Стыдоба! Дочка уже в институте учится, а мамуля все в белье щеголяет!!», «А что тут такого?! Личную жизнь еще никто не отменял», «Она женщина свободная, так сказать на выданье, имеет право!», «И куда только Гела смотрит!!», «Он ей больше не нужен, такая красотка без внимания уж точно не останется», «Какое у нее сексапильное тело, умопомрачительная красотка», — пишут фолловеры.

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