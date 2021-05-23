«Принимал меня водитель»: Александр Шоуа рассказал, что родился в такси

Солист группы «Непара», известный певец Александр Шоуа родился в такси. О своем появлении на свет он рассказал в новом интервью.

«Меня угораздило родиться в такси по пути в роддом. Папа, видимо, долго искал черную «Волгу», чтобы с помпой отвезти маму в роддом, но не нашел, и пришлось везти на обычной желтой. И мама неожиданно для всех родила практически за минуты, принимал меня водитель такси, а папу в это время тошнило поодаль, на берегу моря от внезапно накатившего страха», — цитирует 47-летнего артиста «Теленеделя».

Рассказывая об этом, Александр с теплом вспомнил советских таксистов, отметив, что они были «отдельной кастой очень уважаемых людей». И не просто потому, что возили других, а были готовы к любым экстренным ситуациям — только роды принять, но и наложить шину, сделать искусственное дыхание.

Напомним, Шоуа родился в Абхазии в 1973 году, в музыкальной семье. Он у своей мамы, педагога по фортепиано. Родители с детства привили ему любовь к музыке, и уже в четыре года мальчик пошел в музыкальную школу. Все это определило его будущую карьеру.

Смотрите также: