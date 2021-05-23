«Сон с любовью»: Айза Долматова заинтриговала романтическим фото со Славой КПСС

В одной из последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Айзы Долматовой появились кадры, на которых знаменитость обнимает рэпера Славу КПСС.

Напомним, еще недавно телеведущая рассказывала своим поклонникам о том, что хочет побыть какое-то время одна. После расставания с певцом Олегом Майами Айза решила посвятить себя работе и заботе о сыновьях. Однако свежие фото на страничке Долматовой говорят об обратном.

«Вряд ли я ошибаюсь, сравнивая сон с любовью, вряд ли ошибаюсь, сравнивая любовь с чем-то вроде сновидения вдвоем, конечно, с вкраплениями индивидуальных снов и легкой игрой совпадений и переплетений, благодаря чему наше земное бытие становится хотя бы терпимым. Более того, другого способа этого достичь не существует», — такую цитату из книги Мишеля Уэльбека «Серотонин» оставила Айза под последним постом.

Отметим, что к ней бывшая возлюбленная музыканта Гуфа добавила кадры с предполагаемым новым бойфрендом — рэпером Славой КПСС. К слову, артист младше Долматовой на пять лет.

Поклонники знаменитости остались в шоке от увиденного. Многие не ожидали от Долматовой такого выбора:

«Ох, этот твой вкус на мужиков», «Что это, если не любовь», «Айз, ну что опять началось-то? Ну нормально же все было», «Айза, провокатор».

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