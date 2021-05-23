Шаг назад: принц Уильям потрясен новыми признаниями принц Гарри

В начале марта Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью Опре Уинфри, которое вмиг приобрело скандальный оттенок. Супруги рассказал о своей жизни в Лондоне и о том, с каким проблемами там столкнулись. На прошлой неделе Гарри вновь заговорил о жизни в родном доме, сравнив ее с жизнью в зоопарке. Все эти признания опять огорчили королеву. А принц Уильям буквально потрясен услышанным. Как пишет Us Weekly, примирение между братьями теперь под большим вопросом.

«Я уверен, что все члены королевской семьи уже устали от таких признаний Гарри», — цитирует издание королевского эксперта Ника Буллена.

Напомним, что летом Гарри планирует вновь отправиться в Лондон. 1 июля в Кенсингтонском дворце он примет участие в открытии памятника принцессе Диане. Возможно, в этот период ему удастся помириться с родственниками.

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