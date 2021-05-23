«Как же ты божественно выглядишь»: Янина Студилина в тренажерном зале поразила округлыми ягодицами

Актриса активно готовит свое тело к пляжному сезону.

Артистка Янина Студилина похвасталась упругим «орешком» в коротких спортивных шортиках. Знаменитость опубликовала свежее фото на тренажере, а также видео с упражнениями для тренировки мышц бедер и ягодиц.

Участница проекта «Танцы со звездами» следит за своей фигурой. Как отмечают поклонники, стройная красавица со светлыми волосами в 35 выглядит моложе своего возраста. Студилина благодарит фанатов и в ответ размещает в личном микроблоге упражнения для тонуса мышц.

Недавно она поделилась комплексом упражнений для ягодиц. Артистка сделала эффектное фото на велосипеде. Короткие эластичные шортики звезды сериала «Ранетки» выгодно подчеркнули аппетитные формы знаменитости.

«Чем лучше погода, тем сложнее затащить себя в зал! Радуюсь дневному дождю», — подписала снимок Янина.

Студилина также показала, как правильно выполнять ягодичный мостик, приседания и выпады для красивых ягодиц.

Поклонники Янины остались в восторге от фигуры артистки:

«Умница, стройняшка, красавица», «С этого ракурса сначала подумал, что это Шарлиз Терон», «Секси-Янина», «Ммм… Как же ты божественно выглядишь», «Спортсменка, красавица, комсомолка и просто восхитительная девушка», «По-моему, фото чересчур сексуально», «Шикарный бампер».

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