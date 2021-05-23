«Изнаночная сторона жизни»: Дина Саева накормила детей в Африке

На личной странице блогера с многомиллионной аудиторией — Дины Саевой — появились кадры из африканской деревни. Примечательно, что после этого знаменитость стали подозревать в удочерении малышки из жаркой страны.

Напомним, Дина стала популярной в Tik-Tok благодаря музыкальным и танцевальным роликам. Позже девушка стала героиней скандала. Несмотря на свою веру, девушка отказалась носить хиджаб и стала публиковать в Сети откровенные фото. По словам самой Дины, человеческое тело — предмет искусства. Поэтому она не собирается его скрывать.

Недавно Саева стала приглашенным гостем у Ксении Собчак. На интервью девушка не смогла блеснуть своими интеллектуальными способностями. После чего на нее обрушился шквал негативных комментариев. Однако Дина не обращает внимание на хейтеров. Она призналась, что смогла осуществить свою давнюю мечту — помочь голодающим детям Африки.

«Изнаночная сторона жизни. Мечты сбываются», — подписала Дина кадры из Африки.

Отметим, что Дина угостила детей африканской деревни пловом. Она также запечатлелась с благодарными малышами. Поклонники Саевой восхитились поступком блогера:

«Солнышко, какая ты молодец», «Человек с нереально добрым сердцем», «О Боже, просто мурашки по коже», «Ну вот. Не важно, в чем она одета, важно, в чем одета ее душа».

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