Сочная бомбита: Екатерина Сафарова похвасталась великолепными формами в платье цвета металлик

В последних Stories личного микроблога финалистки проекта «Холостяк» на ТНТ — Екатерины Сафаровой — появились видеозаписи с веселого вечера модели. Примечательно, что в караоке знаменитость засветила «ложбинку греха».

Одна из претенденток на место победительницы в финале шоу с шоуменом Тимати в главной роли продемонстрировала шикарную фигуру. Катя не скрывает, что пышная грудь искусственная. А вот над сочными бедрами и ягодицами красавица трудится в зале.

Екатерина часто делится со своими поклонницами видеороликами, где показывает любимые спортивные упражнения.

Поэтому она не стесняется надевать провокационные платья. Одним из таких нарядов модель похвасталась в ночном заведении в Москве.

Екатерина выбрала платье цвета металлик и покрутилась на камеру, показав округлые ягодицы. Также девушка спела в караоке. На музыкальном видео Катя вновь привлекла внимание поклонников прелестями своей фигуры. Глубокое декольте Сафаровой не оставило равнодушными ее подписчиков. Сама девушка хотя и не попадала в ноты, продолжала петь и наслаждаться атмосферой веселого вечера.

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