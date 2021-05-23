«Было очень тяжело похудеть»: Мария Погребняк похвасталась соблазнительным прессом в молочном кроп-топе и белоснежных мини-шортах

Жена футболиста Павла Погребняка — Мария Погребняк — поделилась свежим фото на личной страничке. Знаменитость запечатлелась в короткой трикотажной майке с глубоким декольте и кипенно-белых шортах из денима.

Мария похвасталась стройными ногами и плоским животиком. Погребняк также продемонстрировала тонкие руки, слегка приспустив розовый жакет.

«Я ненавидела себя и свое тело! Мне было очень тяжело похудеть после первой беременности! Каждый день, подходя к зеркалу и видя свое тело, я плакала! Целлюлит, обвисший живот после родов, дряблая кожа! Как с такой фигурой выходит к мужу? Меня бесили красивые стройные девушки! Хотя они мне ничего не сделали плохого! Я просто им завидовала! Я срывалась на своих близких людей! Во мне был один сплошной негатив! Путь к телу моей мечты был долгим!», — призналась Мария.

Оказалось, что модель не всегда считала себя стройной и красивой. Девушка уверена, что стройность — важная составляющая фигуры. Однако далеко не все поклонники Погребняк согласились с таким заявлением. А некоторые и вовсе назвали Марию слишком худой:

«Дело не в худобе», «Да, вы стройная, но ваша фигура — это уже худоба»,« У вас как будто высохшее тело, ни талии, ничего, ноги, как палки».

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