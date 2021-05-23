«Пока у меня только эмоции»: Ханна в небесном платье с воланами получила премию RU TV

Певица Ханна в голубом платье и с серебряным чокером-бабочками получила награду премии RU TV. Кадры памятного момента знаменитость опубликовала в своем микроблоге.

Жена шоумена Пашу в асимметричном платье небесного цвета с воланами придала волосам легкую завивку. Некоторые пряди Ханна заплела в косички, а у висков она слегка выпустила волосы. К голливудским локонам артистка подобрала чокер с бабочками и такие же серьги. Макияж Ханны был выполнен в нюдовых тонах.

Исполнительница запечатлела волнительный для нее момент. Вместе с мужем и напарником по музыкальному дуэту — певцом Мишей Марвином — Ханна ждала объявления премии за лучший дуэт.

«Пока у меня только эмоции. Я все напишу чуточку позже! Спасибо огромное всем! Лучший дуэт года. Премия RUTV 2021», — написала певица после того, как услышала свое имя в качестве победителя в номинации.

Отметим, что Ханна и Миша Марвин с песней «Французский поцелуй» стали лучшим дуэтом по версии RU TV.

Поклонники певицы порадовались за кумира:

«Ханна, вы заслужили это», «Заслуженная награда», «У меня аж мурашки пробежали, как трогательно», «Поздравляю! Я за Вас голосовала».

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