Обе с мужьями: Стриженова в кипенно-белом жакете и юбке-футляре увиделась с Орбакайте

Екатерина Стриженова является одной из самых известных телеведущих. В ее копилке также есть роли в кино. Этой весной она успела побывать в больнице и съездить на несколько дней в Крым, чтобы отдохнуть. 53-летняя Теперь она снова ездит на съемки, а выходные посвящает семье. Артистка живет в загородном доме, где выращивает тюльпаны и другие цветы. Но на днях она не усидела дома, отправившись на светский ужин.

53-летняя Стриженова славится своим элегантным стилем. На этот раз она облачилась в кипенно-белом костюме пришла на Manhattan Dinner журнала Hello. Женщина подчеркнула фигуру с помощью юбки-футляра и жакета. Туфли-лодочки в тон и черная блузка дополнили ее образ. Телеведущую сопровождал ее муж Александр Стриженов, облаченный в черный костюм и рубашку в тон. Они насладились вечером и повидались с друзьями.

На мероприятии Екатерина встретила Кристину Орбакайте, которая тоже пришла с мужем Михаилом Земцовым. Певица не скрывает, что в скором времени отметит 50-летие, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Дочка Аллы Пугачевой тоже облачилась в белый костюм, но сливочного оттенка. брюки клеш и туфли нюдового цвета зрительно вытянули ее силуэт. Две пары сделали совместное фото на свет ком ужине.

«Давно не виделись», — призналась Стриженова.

Поклонники отметили, что Кристина и Михаил стильная пара. Много комплиментов получили и Стриженова с мужем. «Катюша — ты прелесть», «Какой рост у Михаила? Вы высокая, а он. Обожаю вас, Кристина!», «Самая стильная певица в российском шоу-бизнесе», «Стиляги», «Красивая пара. Любовь да совет вам», «Екатерина, вы — эталон! Красавица, как всегда! Костюм очень вам идет», — прокомментировали пост подписчики.

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