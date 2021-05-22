«Судьба свела нас в нотариальной конторе»: Анастасия Волочкова рассказала, как познакомилась с экс-возлюбленным

Балерина еще недавно наслаждалась романтической поездкой на Мальдивы, но уже снова свободна.

Артистка Анастасия Волочкова поделилась личной историей последних романтических отношений и раскрыла тайну расставания.

Оказалось, что познакомились возлюбленные в нотариальной конторе. Волочкова встретила бизнесмена у юриста еще во время пика пандемии. По словам Анастасии, экс-избранник Олег был удивлен встрече.

«Судьба свела нас в нотариальной конторе, в пандемию. Помню, как сейчас, что это случилось 20 июля. Мне был нужен адвокат, защищающий мои интересы после поездки в Дивеево. Олег доверил свои дела тому же самому адвокату», — вспомнила Анастасия.

Отметим, что Анастасия и Олег сразу знали, что не создадут семью. При этом сама балерина предложила мужчине прыгнуть в омут с головой. Как и предполагали бывшие возлюбленные, их союз не стал долгим.

«Меня, например, расстраивало то, что порой ревность Олега просто переходила все границы. Любого мужчину, находящегося рядом, он воспринимал как потенциального соперника. И для меня это было очень неприятно. При этом я очень верный человек и умею дорожить близкими людьми. И если начинаю отношения с мужчиной, то погружаюсь в них полностью. Олегу я была верна и преданна», — призналась Волочкова порталу Teleprogramma.pro.

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