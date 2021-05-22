«У него есть бизнес, связанный с парковками»: Анастасия Волочкова рассказала о своем бывшем возлюбленном

Балерина уверена, что у нее были сильные чувства к Олегу.

Танцовщица Анастасия Волочкова рассказала, как отреагировала ее родительница на знакомство с новым бойфрендом. К слову, недавно балерина сообщила о разрыве с предпринимателем.

Еще недавно Волочкова хвасталась романтическими кадрами с Мальдивских островов. Знаменитость писала и демонстрировала, как возлюбленный носит ее на руках. Однако недавно пара приняла решение расстаться.

Поклонникам Анастасии было интересно узнать, кто же этот загадочный Олег. И недавно артистка поделилась такой информацией.

«Олег — предприниматель. У него есть бизнес, связанный с парковками. Но я особо не вникала в его дела. Потому что когда испытываешь чувства к человеку, важно доверие. Знаю, что ему хватало на жизнь и свою дочь. Олег не бедствует. Деньги не имели никакого значения в наших отношениях. А чувства у нас, конечно, были. Это большое счастье – любить и быть любимой», — рассказала Волочкова в интервью Teleprogramma.pro.

Также Анастасия отметила, что мужчина помог ей помириться с мамой. В свою очередь родительница с радостью приняла нового возлюбленного дочери. Хотя обычно на этом этапе ухажеров Волочковой ждало фиаско.

«Мы заехали к маме и помирились с ней. Все было прекрасно, мама приняла Олега. Кстати, это первый мужчина, который показался ей симпатичен. Обычно, когда мама узнавала моих возлюбленных, мы всегда расставались», — призналась балерина.

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