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«Приятно быть чьей-то мечтой»: Харламов показал неравнодушную к нему «покусанную пчелами» даму

Шоумен в очередной раз развеселил своих подписчиков.

«Приятно быть чьей-то мечтой»: Харламов показал неравнодушную к нему «покусанную пчелами» даму
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

Юморист Гарик Харламов в Instagram разместил забавный ролик, на котором некая женщина достаточно потасканного вида признается ему в любви. Судя по всему, дама часто употребляет спиртные напитки и лицо ее выглядит так, словно его покусали пчелы.

«У меня есть мечта о Гарике Харламове», — говорит женщина.

«Приятно быть чьей-то мечтой», — подписал под видео шоумен.

«Гузеева уже нашла ее. Готовься», «Гарик, исполни уже мечту этой женщины», «Видно, что от души сказала», «Сильная женщина. Вон как ее пчелы покусали, но от мечты все равно не отказывается», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарик Харламов в прошлом году развелся со своей женой актрисой Кристиной Асмус. Они были вместе восемь лет и у них есть общая дочь Анастасия. Заметим, что ради общей наследницы Харламов и Асмус поддерживают отношения. После развода и актрисе, и шоумену достаточно часто приписывают различные романы, но пока о новых отношениях они официально не сообщали.

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