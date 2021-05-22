Копия мамы: Вера Алдонина в косухе с заклепками позировала рядом с любимой бабушкой

В фан-аккаунте Instagram дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной появились красивые фотографии девушки со своей любимой бабушкой Таисией. Так на одном из снимков Вера позирует рядом с родным человеком в косухе с заклепками. Надо отметить, что девушка растет невероятной красоткой, у которой скоро наверняка будет море поклонников.

«Вера с бабушкой», — гласит подпись под кадром.

«Красавица и умница. Будь счастлива, Копия мамы», «Новых вершин и побед этой девушке. Ее мама ей бы гордилась», «Здоровья и счастья этой девушке. Верочка – просто фантастическая красотка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мать Веры Алдониной «утренняя звезда отечественной эстрады» Юлия Началова ушла из жизни чуть больше двух лет назад. Певица поздно обратилась за помощью к медикам. У нее стремительно развивался сепсис на фоне подагры. К сожалению, несмотря на все усилия врачей спасти яркую исполнительницу не удалось.

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