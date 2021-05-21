«Она плакала в подушку»: принц Гарри рассказал о состоянии Меган Маркл

В марте принц Гарри и Меган Маркл дали откровенное интервью Опре Уинфри. Во время двухчасовой беседы герцоги Сассекские успели обвинить дворец в расизме, а также рассказали, что пришлось пережить экс-актрисе во время пребывания в Лондоне. Прозвучали и другие не очень приятные высказывания в адрес королевской семьи.

На прошлой неделе принц Гарри вновь заговорил о своей жизни в родном доме. По его словам, он мечтал сбежать оттуда еще в 20-летнем возрасте. Теперь же герцог рассказал новые подробности. Касаются они реакции Меган Маркл на обвинения, которые ей предъявляли.

«Я проснулся посреди ночи от того, что она плакала в подушку. Она не хотела меня будить, потому что понимает, что мне тоже тяжело. Это душераздирающе. Я обнял ее, мы разговаривали, она плакала, плакала, плакала», — цитирует People герцога.

больше по теме СМИ: принц Гарри и Меган Маркл полны решимости подорвать будущее монархии Такого мнения придерживается королевский инсайдер.

Напомним, в апреле прошлого года Меган Маркл и принц Гарри улетели жить в США. Они обосновались в Монтесито, близ Лос-Анджелеса.

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