Ради фотосессии с пчелами Анджелина Джоли не мылась три дня

20 мая отмечается Всемирный день пчел. К этой дате журнал National Geographic выпустил интервью с голливудской актрисой Анджелиной Джоли и опубликовал снимки, на которых она запечатлена, облепленная пчелами. Данная фотосессия стала необычным опытом для 45-летней звезды. Кроме экологических проблем, она обсудила и то, как прошла эта съемка.

«Было так забавно носить прическу и макияж и натираться при этом феромонами, — сказала артистка. — Нельзя было принимать душ за три дня до этого. Потому что они сказали мне: «Если на вас присутствуют разные ароматы, шампуни, духи и тому подобное, то пчела не знает, кто вы». Затем нужно вставить себе затычки в нос и в уши, чтобы не оставлять им (пчелам. — Прим. авт.) дырок, чтобы в них забраться».

Джоли рассказала, что была одна пчела, которая во время съемки залетела к ней под платье.

«Это было похоже на одну из тех старых комедий. Я все время ощущала ее на своем колене, на ноге, а потом подумала: «О, это худшее место, где можно укусить. Это уже очень близко», — вспоминает актриса. — Она оставалась там все время, пока мы снимали. А потом, когда я сняла всех остальных пчел, то подняла юбку и она улетела».

Джоли добавила, что ей было нелегко оставаться неподвижной во время съемки и ощущать на себе ползающих насекомых. Конечно же, у нее присутствовал страх быть ужаленной. Но в этом и сокрыт сакральный смысл данной фотосессии — учиться сосуществовать со всеми существами на планете.

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