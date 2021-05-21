Александр Пушной о детях: «Я даю деньги и все — остальное меня не интересует»

Новым героем «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской стал известный телеведущий и музыкант Александр Пушной. Генетический тест выявил у 46-летнего мужчины изменения в родительском гене, который отвечает за чуткость и эмпатию по отношению к детям. Комментируя это, шоумен признался, что если его дети здоровы, то они его не интересуют.

«Я даю деньги и все — вопрос должен быть закрыт. Вот эта вся эмпатичность, что там ребенок чувствует — это все не ко мне. Мне жена говорит, что когда дети у тебя здоровы — это не значит, что их нет. Проблем со здоровьем нету? Все, остальное меня не интересует. Все это у меня в генах, так что отвалите!» — сказал Пушной на передаче.

Зато, когда дети шоумена начинают болеть, он становится очень тревожным папой. Правда, его паникерство абсолютно не продуктивно, признался Александр. Обычно он готов вызвать несколько платных скорых, лишь бы медики приехали и все разрешили.

Напомним, Пушной в браке уже более 20 лет. Жена Татьяна в разные годы родила ему троих сыновей.

Какие еще секреты скрывают гены телеведущего — смотрите «ДНК-шоу» на канале «Пятница!» и видеосервисе Premier 23 мая.

Смотрите также: