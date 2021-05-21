«Я на низком старте. Все, покую чемоданы»: беременная Мария Горбань станцевала в нижнем белье

Актриса Мария Горбань в Instagram опубликовала забавное видео. На кадрах она с внушительным животиком танцует и снимает весь процесс на камеру своего сотового телефона. При этом она также показала свои танцы из прошлого во время отдыха на Мальдивах под эту же мелодию.

«Этим видео я, как бы намекаю, что на низком старте. Все, покую чемоданы. Я не толстая – нас просто двое». Мария Горбань

«Какой у вас красивый животик. Удачных родов», «Красоту не испортишь животиком», «Красоточка. Почему-то мне кажется, что у вас родится мальчик», «Маша, вы просто невероятная красотка. Желаю, чтобы ваши роды прошли легко и непринужденно. Счастья вам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Горбань в нынешнем году вышла замуж за оператора Кирилла Зоткина. У звезды сериала «Кухня» есть дочь Стефания. В этом году девочке исполнится уже семь лет.

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