Лера Кудрявцева: «Алла Духова призналась, что была плохой женой»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Почему Наталья Орейро так любит Россию
Видео

«Я на низком старте. Все, покую чемоданы»: беременная Мария Горбань станцевала в нижнем белье

Звезда сериала «Кухня» совсем скоро должна подарить своему мужу ребенка.

«Я на низком старте. Все, покую чемоданы»: беременная Мария Горбань станцевала в нижнем белье
Мария Горбань. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Горбань в Instagram опубликовала забавное видео. На кадрах она с внушительным животиком танцует и снимает весь процесс на камеру своего сотового телефона. При этом она также показала свои танцы из прошлого во время отдыха на Мальдивах под эту же мелодию.

«Этим видео я, как бы намекаю, что на низком старте. Все, покую чемоданы. Я не толстая – нас просто двое».

Мария Горбань

«Какой у вас красивый животик. Удачных родов», «Красоту не испортишь животиком», «Красоточка. Почему-то мне кажется, что у вас родится мальчик», «Маша, вы просто невероятная красотка. Желаю, чтобы ваши роды прошли легко и непринужденно. Счастья вам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Горбань в нынешнем году вышла замуж за оператора Кирилла Зоткина. У звезды сериала «Кухня» есть дочь Стефания. В этом году девочке исполнится уже семь лет.

Смотрите также:

Тэги

Кирилл ЗоткинМальдивыМария ГорбаньМария Горбань последние новостиСериал "Кухня"