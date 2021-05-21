«Это настоящий партизанский отряд»: Анна Михалкова поздравила детей сестры с днем рождения

Нина и Иван родились в один день с разницей в два года.

Актриса Анна Михалкова в Instagram тепло поздравила с днем рождения детей своей сестры Надежды. Нина и Иван отмечают праздник. Они родились в один день с разницей в два года. Нине 21 мая исполнилось десять лет, а Ивану – восемь.

Как пошутила Анна Михалкова, она безумно рада, что дети ее сестры появились на свет в один день. Еще бы один день рождения они не потянули. По словам Анны, ребята есть друг у друга и им будет на кого опереться на протяжении всей жизни.

«Они разные, но очень любящие друг друга! А еще я благодарна Наде и Резо за двоюродных брата и сестру Лиды! Это настоящий партизанский отряд». Анна Михалкова

«Какие все-таки у Никиты Михалкова прекрасные и красивые внуки», «Как здорово. Приятно смотреть на них. Поздравляю», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Надежда Михалкова родила детей от сценариста и кинопродюсера Резо Гигинеишвили. Еще четыре года назад в 2017-м они официально развелись.

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