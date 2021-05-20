Сентиментальное фото: брат принцессы Дианы показал, как она выглядела в раннем детстве

В это году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Она погибла в 1997 году в Париже, когда ее сыновья — принцы Уильям и Гарри — были еще несовершеннолетними. Они и задумали установить маме памятник в Кенсингтонском саду, который откроют в день ее рождения, 1 июля. А те временем брат леди Ди – Чарльз Спенсер — показал общественности ранее нигде не публиковавшийся кадр, на котором запечатлелся вместе с сестрой.

Hello! пишет о том, что именно с Дианой у него была самая тесная связь в детстве. Хотя рос Чарльз в окружении трех сестер.

Напомним, ранее стало известно, что дом, в котором выросла Диана Спенсер, унаследует ее племянник, 27-летний Луи Спенсер.

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