Скрыла все изъяны: Нетребко в платье макси свободного кроя и мюлях вышла в свет в Москве

Анна Нетребко часто появляется на публике. Она выступает на лучших мировых сценах и привыкла много путешествовать. Артистка живет в Вене, но также у нее есть квартира в Нью-Йорке. По словам женщины, она уже два года не была в США. Однако после начала пандемии певица смогла чаще быть в России. Недавно она снова приехала на родину. Звезда сцены навестила родных в Краснодаре и устроила застолье для папы.

А вот на днях Анна оказалась в Москве. Для начала она устроила шопинг, так как является настоящей модницей. А накануне певица успела выступить в зале «Зарядье», после чего прогулялась по парку вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Облачена она была в роскошный костюм с юбкой в пол. А вот 20 мая Нетребко решила выйти в свет с друзьями. Она отправилась в центр дизайна Art Play Moscow.

Для такого случая оперная дива выбрала броский наряд. Она предстала в платье-балахоне. Наряд макси имел яркую расцветку. Благодаря свободному фасону платье скрыло все изъяны фигуры. Более того, образ визуально вытянул силуэт. Анна также дополнила наряд мюлями цвета карамели.

«Мы находимся на графической инсталляции», — отметила звезда. «Люблю современное искусство», — добавила она.

Поклонники восхитилась аутфитом оперной дивы. Многие давно следят за ее образами. «Как красиво! И даже ваш наряд гармонирует с видеоартом», «У тебя уникальная способность моментально вживаться в образ!», «Не сразу поняла, что это вы! Так органично», «Строняшка, Воздушный наряд», — прокомментировали пост подписчики.

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