СМИ: принц Гарри и Меган Маркл полны решимости подорвать будущее монархии

В начале марта Меган Маркл и принц Гарри дали интервью Опер Уинфри, которое стало по-настоящему скандальным. Герцоги Сассекские обвинили дворец в расизме, заявили, что именно там экс-актриса едва не свела счеты с жизнью. Буквально на прошлой неделе Гарри вновь дал интервью. В беседе с американским журналистом он заявил, что хотел сбежать с родного дома, когда ему было 20 лет, сравнив жизнь там с жизнью в зоопарке. Все эти откровения дают почву для размышления разным экспертам. Один из них заявил, что такими откровения принц Гарри и Меган Маркл ходят подорвать будущее монархии. Об этом пишет Express.

«Герцог и герцогиня Сассекские, похоже, полны решимости подорвать будущее монархии бездоказательными обвинениями против Чарльза и королевской семьи», — цитирует издание инсайдера.

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Напомним, летом принц Гарри планирует вернуться в Лондон. Он примет участие в открытии памятника принцессе Диане.

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