«Первый раз вижу армян, которые стесняются петь»: Галкин едва не довел Даву с мамой до истерики

Максим Галкин много лет выступает на сцене. Он ловко может парадировать и шутить. Не так давно артист возобновил гастроли. При этом она также ездит на съемки телепередач, воспитывает детей Лизу и Гарри, а также успевает уделять внимание жене Алле Пугачевой. Недавно именно Примадонна стала героиней в его шоу для YouTube, а в новом выпуске он решил пригласить сразу две семьи. Галкин увиделся с Сергеем Трофимовым и его дочкой Лизой, а также Давидом Манукяном, который пришел с мамой, Анной Манукян.

С первых минут съемок в зале не утихал смех. Трофим без стеснения признался, что не слушает песни Давы. Ситуацию спасла его дочка, которая даже напела хит молодого человека «Ролекс». А вот мама блогера назвала свою любимую песню Сергей «Я скучаю по тебе». Она заверила, что даже смотрит клипы Трофимова. А вот Давид отказался исполнить песню своего коллеги в присутствии других людей.

«Я просто боюсь напутать», — заявил он. «А ты не бойся. До этого же ты не боялся неправильно напеть. Первый раз вижу армян, которые стесняются петь», — сказал Максим.

После его слов не только Дава, но и его мама стали смеяться. Ведущий почти довел их до истерики. Однако позже муж Пугачевой еще не раз отпустит шутку в сторону гостя. Когда они послушают колоритный трек Султана Лагучева — «Горький вкус», артист заявит, что включил песню, потому что она в топе чартов, а не из-за того, что к нему пришли Манукяны.

Более того, сам Дава сделал много признаний за вечер. Он не стал скрывать, что врет маме и даже раньше заглядывал в ее кошелек, чтобы узнать, сколько там денег. Об этом блогер поведал в интервью в шоу «Музыкалити».

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