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В день третьей годовщины: принц Гарри и Меган Маркл сделали неожиданное заявление

Герцоги Сассекские открывают Центр помощи в Мумбаи.

В день третьей годовщины: принц Гарри и Меган Маркл сделали неожиданное заявление
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Накануне, 19 мая, принц Гарри и Меган Маркл отметили третью годовщину свадьбы. В этот день супруги сделали неожиданное заявление. Их фонд Archewell Foundation построит центр общественной помощи в Мумбаи. Решение было принято после того, как Индию захлестнула очередная волна коронавируса. Об этом пишет People.

«Ориентируясь на удовлетворение долгосрочных потребностей местного сообщества, Archewell и World Central Kitchen (которым управляет знаменитый шеф-повар Хосе Андрес) откроют свой третий из четырех центров помощи в крупнейшем городе Индии», — говорится в сообщении.

По словам герцогов, во время будущих кризисов эти центры могут быть задействованы в качестве пунктов вакцинации, а в более спокойные времена могут служить центрами распределения продуктов питания, школами, клиниками или местами сбора общин для семей.

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