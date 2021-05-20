В день третьей годовщины: принц Гарри и Меган Маркл сделали неожиданное заявление

Накануне, 19 мая, принц Гарри и Меган Маркл отметили третью годовщину свадьбы. В этот день супруги сделали неожиданное заявление. Их фонд Archewell Foundation построит центр общественной помощи в Мумбаи. Решение было принято после того, как Индию захлестнула очередная волна коронавируса. Об этом пишет People.

«Ориентируясь на удовлетворение долгосрочных потребностей местного сообщества, Archewell и World Central Kitchen (которым управляет знаменитый шеф-повар Хосе Андрес) откроют свой третий из четырех центров помощи в крупнейшем городе Индии», — говорится в сообщении.

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По словам герцогов, во время будущих кризисов эти центры могут быть задействованы в качестве пунктов вакцинации, а в более спокойные времена могут служить центрами распределения продуктов питания, школами, клиниками или местами сбора общин для семей.

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