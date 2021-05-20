Еще больше правды: принц Гарри готовит новые признания

В начале марта Меган Маркл и принц Гарри дали больше интервью Опре Уинфри. Во время почти двухчасовой беседы супруги сделали много заявлений, в том числе обвинили дворец в расизме. После этого эфира Елизавета II поручила провести расследование. А принц Чарльз и вовсе не разговаривает с младшим сыном. Но Гарри не унимается. На прошлой неделе он заявил, что хотел уехать из родного дома уже давно, сравнив жизнь там с жизнью в зоопарке.

Теперь же стало известно, что принц Гарри вновь сотрудничает с Опрой Уинфри. Они работают над созданием документального сериала. Sky News пишет, что именно в нем Гарри раскроет еще больше правды о жизни королевской семьи. Другие подробности пока не известны.

больше по теме Планирует присоединиться: принц Гарри в скором времени приедет в Лондон Герцог Сассекский откроет статую принцессы Дианы в день ее рождения.

Напомним, ранее стало известно, что герцог Сассекский все же приедет в Лондон этим летом. 1 июля в Кенсингтонском дворце будет открыт памятник принцессе Диане.

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