«Помнит добро и благодарит»: Киркоров назвал своего любимого протеже на «Евровидении»

Певец уже десять раз продюсировал молодых звезд на песенном конкурсе и назвал того, с кем было лучше всего.

Филипп Киркоров дал интервью YouTube-шоу «Алена, блин!», находясь в своем гостиничном номере в Роттердаме, приехав на «Евровидение». Напомним, известный артист присутствует на конкурсе как автор песни и член команды певицы от Молдовы Натальи Гордиенко.

Во время беседы с ведущей мужчину рассердил вопрос о сравнении его нынешней протеже с Ани Лорак, которую Филипп привозил на это мероприятие в 2008 году. Но когда его спросили о самой любимой поездке на «Евровидение», певец и продюсер признался, что как раз с Ани Лорак и получилось лучше всего.

«Это моя семья, это мой друг, это моя любимая девочка, я очень ее люблю, я крестный ее дочки, я дружу с ее мужем (речь идет о турецком бизнесмене Мурате Налчаджиоглу, он экс-супруг артистки. — Прим. ред.). Мы очень близки, в минуты радости и печали она всегда со мной, — трогательно заговорил Киркоров. — И как никто другой, кто нам помогал в этом проекте?» «Каролина», — ответила Гордиенко.

Выяснилось, что Ани Лорак поделилась с молдавской певицей своим режиссером и специалистом по волосам.

«Она из тех редких людей, кто помнит добро и благодарит. Она всегда будет хранить в сердце людей, которые в ее жизни помогали», — добавил Филипп.

Но он подчеркнул, что не сравнивает Наталью и Каролину, его история с нынешней участницей «Евровидения» еще не написана.

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