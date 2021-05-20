«Где твоя скромность?»: Нюша в меховом лифе и брюках с разрезами обнажила плоский живот

Нюша с юности выступает на сцене. Она успела завоевать любовь публики. Недавно ей исполнилось 30 лет, она все также на одной волне с молодежью: снимает новые клипы и даже спела дуэтом с Егором Кридом.

Этой весной Нюша отдыхает с семьей в Дубае. Она проводит время не только с дочкой Симбой, но и своей мамой. Певица успевает загорать и отдыхать. На днях она увиделась с Викторией Лопыревой. Девушки повеселились на яхте. Позже артистка сняла ролик в пустыне. Она предстала в мохнатом лифе из искусственного меха и брюках с разрезами в области талии. Откровенный наряд позволил артистке блеснуть плоским животом и пышной грудью.

Девушка устроила танцы на фоне дорогостоящей машины. Она продемонстрировала всю красоту своего тела. «Очень красивая», «Такие танцы дурацкие», «И куда муж делся?», «Какая красотка», «Наряд странный для пустыни, меха нацепила», «Горячая девочка в пустыне», «Аня, что за срам?», «Где твоя скромность?», «Опять все на виду», «Прикид еще тот», «Женственная, но хочется переодеть», «Нюша, какой вид», — прокомментировали кадры подписчики.

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