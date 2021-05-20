«Больше радиус, больше»: Плющенко продемонстрировал тренировку юной Парсеговой

Популярный фигурист и начинающий тренер Евгений Плющенко продемонстрировал в Instagram тренировку одной из своих главных звездочек – девятилетней Арины Парсеговой. На кадрах можно увидеть, как она с помощью двукратного олимпийского чемпиона «крутит на льду обороты». При этом фигурист ее страхует с помощью специального устройства.

«Мисс Арина. Больше радиус, больше», — слышен комментарий Евгения Плющенко. «Вот и прекрасно. Евгений вырастет своих чемпионов. Удачи ему и успехов», «Вы большие трудяжки. Пусть все ваши мечты сбудутся», «Кто придумает страховку-невидимку – тот чемпион», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Арина Парсегова впервые встала на лед в 2015 году. В 2019 году она перешла в школу Этери Тутберидзе. Сейчас юная звездочка, с которой связано будущее российского фигурного катания, тренируется в Академии у Евгения Плющенко.

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