«День вышиванки»: Баюл примерила олимпийский костюм, в котором победила на играх в Лиллехамере

Фигуристка не знала себе равных в 1994 году в Норвегии.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин Оксана Баюл в Instagram показала свой спортивный костюм, в котором она выступала в 1994 году на играх в норвежском Лиллехамере. Надо отметить, что спортсменка без всяких проблем в него влезла.

«День вышыванки. Дата проведения — ежегодно в третий четверг мая. В этот день все желающие, как в Украине, так и за рубежом надевают на себя вышиванки и приходят в них на работу или учебу. Я надела свой счастливый олимпийский 1994 года спортивный костюм на тренировку к Софийки». Оксана Баюл

«Супер. Спасибо вам, что помните и передаете дочери эту память», «Оксана, великолепная, настоящая. Просто восхищаюсь», «Оксана – вы гордость всей Украины», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что на играх в Норвегии 27 лет назад Оксана Баюл выиграла золотую награду. Она смогла опередить в итоговом зачете американку Нэнси Керриган и китайскую фигуристку Лю Чен.

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