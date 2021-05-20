«Великая и недоступная»: Домогаров показал фото возлюбленной, которая умерла в 28 лет

С Ларисой Черниковой актер в свое время познакомился в самолете.

Актер Александр Домогаров в Instagram поделился снимком своей возлюбленной Ларисы Черниковой, которая ушла из жизни в возрасте 28 лет. На кадре она запечатлена с собаками. Девушка улыбается.

«Вот — наша Лара. На руках ее — моя Ника. Она тогда привезла мне это существо! Ларка! Великая и недоступная! Она подарила мне, моей семье и моему сыну — то, на что тогда я был не способен! Смерть выбирает лучших! 28 лет — это ужас». Александр Домогаров

«Очень грустно. Мама Ларисы ушла вскоре после ее смерти», «Светлая и добрая память этой женщине», «Какая красивая и светлая девушка. Царствие ей небесное», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Домогаров и Лариса Черникова познакомились в самолете. Девушка дала актеру свой номер телефона и у них вскоре вспыхнул роман. У Черниковой через какое-то время обнаружили лимфону, так что стать женой актера она не успела.

После этого Домогаров перестал рассказывать о своей личной жизни. Кстати, сам актер до сих пор уверяет, что с Черниковой они были просто друзьями. По его словам, интимной связи между ними никогда не было.

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