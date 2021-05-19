С акцентом на ноги: Орбакайте в жакете оверсайз и шортах-бермудах появилась на радиостанции

Певица готовится к своему юбилею. Она не только пообщалась с ведущими, но и исполнила свои хиты.

Кристина Орбакайте уже долгое время живет на две страны. Она несколько раз в год ездит в США, где любит отдыхать. Более того, там у певицы есть недвижимость. Но она всегда возвращается на родину, так как скучает по близким и работе. Этой весной артистке несколько раз пришлось совершать перелеты. Она занималась делами, но при этом не пропустила ни одного семейного праздника, включая день рождения мамы — Аллы Пугачевой.

А в мае Кристина успела отдохнуть в Италии. Несколько дней она провела с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией в Милане. Но певица поспешила вернуться в Москву, так как грядет ее юбилей. Она уже успела дать интервью, сняться в фотосессии и побывать на модном показе с супругом. На днях артистка вновь поднялась на сцену театра и выступила для зрителей. А 19 мая Орбакайте стала гостьей на «Авторадио».

Для такого случая случая 40-летняя звезда облачилась в монохромный образ. Она выбрала жакет оверсайз с атласными лацканами и шорты-бермуды. Лук дополнили туфли-лодочки на шпильке. Сначала она с удовольствием пообщалась с ведущими и рассказала о своей жизни. Позже Кристина исполнила свои хиты «Пьяную вишню» и «Май, май, май».

Так как на радиостанции велась съемка, певица не только порадовала всех вокалом, но и танцами. Дочка Примадонны грациозно двигалась. Ее наряд подчеркнул стройные ноги артистки. Примечательно, удлиненные шорты зрительно вытянули силуэт и сделали ноги еще длиннее. Поклонники восхитилась не только нарядом Орбакайте, но и ее выступлением. Так как из-за пандемии она редко дает концерты, песни в ее исполнении — настоящий подарок публике.

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