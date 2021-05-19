«Окунулись в весеннюю жизнь»: Кристина Орбакайте в пышной юбке макси вышла в свет с мужем

Кристина Орбакайте этой весной много путешествует. Она привыкла к частым перелетам, так как до пандемии регулярно гастролировала. Ко всему прочему, певица ездит в США, так как там у нее есть дом и квартира. Однако недавно она решила развеяться, поэтому съездила в Италию на несколько дней, где смогла отдохнуть с Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. А теперь артистка снова находится в Москве.

Уже скоро Кристина отметит свой юбилей. К цифре в паспорте — 50 лет — она относится легко. Недавно певица дала интервью, снялась в фотосессии, а также порадовала публику игрой в театре. Дочка Аллы Пугачевой полна сил и энергии. Ко всему прочему, она любит стильно выглядеть. Накануне артистка отправилась на модный показ Игоря Чапурина. Для такого случая она выбрала современный и элегантный лук.

Орбакайте сидела в первом ряду. Она предстала в футболке с жемчугом и пышной юбке макси из шифона. Образ дополнили косуха под питона и лаконичная сумка. Сопровождал певицу ее муж. Земцов предпочел сдержанный образ с брюками, футболкой оливкового цвета и лоферами.

«Окунулись в модную, весеннюю жизнь! На показе Игоря Чапурина», — подписала фото звезда.

Дизайнер был рад видеть артистку. «Счастлив когда ты рядом», — признался он. А поклонники восхитились гармоничной парой. «Какие вы красивые», «Кристина! Вы очень красивая пара!», «О Боже! Какая вы красивая пара! Просто завораживающе», «Кристинка, ты всегда прекрасна», «Стиль и красота!», «Классный прикид», «Кристина, вы с мужем очень стильные», — прокомментировали пост подписчики.

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