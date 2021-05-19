Завтрак с шиком: постройневшая Дубцова в леопардовом купальнике блеснула загаром в бассейне

Ирина Дубцова не скрывает, что не только поет, но и пишет песни. Артисты стоят в очереди за хитами, которые создает выпускница «Фабрики звезд». Не удивительно, что девушка сама содержит себя и сына Артема, а также помогает родным. Она имеет приличный доход, поэтому несколько раз в год ездит на море. Этой весной звезда снова отправилась на Мальдивы. Там она проводит несколько месяцев, чтобы переждать сезон обострения аллергии, которой страдает ее наследник.

С собой в отпуск Ирина берет несколько чемоданов с нарядами. Она каждый день предстает в новом образе. Певица также выбирает стильные купальники, которые скрывают изъяны ее фигуры. Но стоит отметить, что недавно артистка похудела. Она признавалась, что ей сложно даются спортивные тренировки. Однако теперь она хвастает красотой фигуры. 19 мая Дубцова похвасталась своим роскошным завтраком.

Девушка в леопардовом купальнике с одним открытым плечом нырнула в бассейн. Там ее ждал плавучий поднос с изысканными блюдами и свежими фруктами. Шляпка, солнцезащитные очки дополняли образ светской львицы.

«Эти плавающие завтраки очень колоритные. И бассейн у нас для них удобный — с лавочкой. Прелесть», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие отметили, что она успела загореть, а в купальнике ее фигура выглядит еще более стройной. «Как в сказке, завтрак на воде!», «Ну какова красота», «Безумно красивая», «Фигурка стала точеной», «Вам так идет леопард», «Красотка в воде, не подойти и не подъехать», — прокомментировали пост подписчики.

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