Почему Наталья Орейро так любит Россию
Видео
Как выбрать модную куртку-косуху: советы стилиста
Видео

Романтический ужин: как Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину совместной жизни

Герцоги Кембриджские стали супругами 29 апреля 2011 года.

Романтический ужин: как Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину совместной жизни
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Более двух миллиардов человек по всему миру прильнули к экранам телевизоров 29 апреля 2011 года, чтобы своими глазами увидеть свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В этот день королева Елизавета II даровала им титул герцогов Кембриджских. В этом году супруги отметили десятилетие совместной жизни. И только спустя две недели стало известно, как они провели этот день.

Mirror пишет, что супруги организовали романтический ужин, когда уложили спать всех детей. А блюда для праздничного стола им готовил любимый повар.

Напомним, у Кейт и Уильяма подрастают трое детей. Старшему сыну, принцу Джорджу в скором времени будет восемь лет. Принцесса Шарлотта отметила свое шестилетие в начале мая. А самому младшему, принцу Луи недавно исполнилось три года.

Смотрите также:

Тэги

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиПринц УильямПринц Уильям последние новости