Романтический ужин: как Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину совместной жизни

Более двух миллиардов человек по всему миру прильнули к экранам телевизоров 29 апреля 2011 года, чтобы своими глазами увидеть свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В этот день королева Елизавета II даровала им титул герцогов Кембриджских. В этом году супруги отметили десятилетие совместной жизни. И только спустя две недели стало известно, как они провели этот день.

Mirror пишет, что супруги организовали романтический ужин, когда уложили спать всех детей. А блюда для праздничного стола им готовил любимый повар.

больше по теме Полезно и вкусно: Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта обожают одну и ту же закуску Речь идет об оливках.

Напомним, у Кейт и Уильяма подрастают трое детей. Старшему сыну, принцу Джорджу в скором времени будет восемь лет. Принцесса Шарлотта отметила свое шестилетие в начале мая. А самому младшему, принцу Луи недавно исполнилось три года.

Смотрите также: