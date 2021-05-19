Не по-братски: принц Уильям опечален последним интервью принца Гарри

В начале марта принц Гарри и Меган Маркл дали большое интервью Опре Уинфри. Пара рассказала о подробностях своей жизни в Лондоне, а также обвинила дворец в расизме. Таблоиды писали, что принц Чарльз после этого и вовсе перестал разговаривать с младшим сыном, а принц Уильям еще больше разозлился на брата. Гарри тем временем не унимается. На прошлой неделе он вновь разоткровенничался. На этот раз герцог Сассекский сказал, что мечтал уехать из дворца еще в 20-летнем возрасте. А после и вовсе сравнил жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке.

«Принц Уильям, конечно, опечален тем, что принц Гарри делает личную боль достоянием общественности», — пишет Daily Mail.

Издание пишет, что после этого примирение братьев вряд ли возможно в ближайшее время.

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Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри все-таки приедет в Лондон этим летом. 1 июля в Кенсингтонском дворце будет открыт памятник принцессе Диане.

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