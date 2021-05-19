«Всегда готовы к труду, обороне и праздникам!»: Ставицкая поделилась редким кадром с Пугачевой

Дизайнер и популярная певица, как известно, дружат уже много лет.

Дизайнер и владелица элитной дизайн-студии Мила Ставицкая в Instagram поделилась редким совместным кадром с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. На снимке две давние подружки запечатлены на террасе около столика.

«В этот день пионерии, но раньше на … лет. Всегда готовы к труду, обороне и к праздникам!» Мила Ставицкая

В хештегах дизайнер написала: «День пионерии», «Лучшие пионерки», намекая на праздник, который отмечается в этот день по всей стране.

Напомним, что в России День пионерии по традиции отмечается 19 мая. Именно в этот день много лет назад родилась Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина.

Добавим, что Мила Ставицкая и Алла Пугачева – давние подруги. Дизайнер, к примеру, является крестной матерью сына Аллы Пугачевой от телеведущего и юмориста Максима Галкина Гарри.

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