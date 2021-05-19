Под строгим взором королевы: принц Чарльз взял в руки лопату

Принц Чарльз под строгим взором Елизаветы II посадил дуб на территории Виндзорского замка. Тем самым монархи задали старт акции «Посади дерево к юбилею», в рамках которой на всей территории Великобритании будут высажены миллионы деревьев уже этой осенью. Приурочена она к 70-летнему юбилею правления королевы, который состоится в 2022 году. Видеоотчет с мероприятия появился в Instagram Ее Величества.

«Мы приглашаем людей по всей стране присоединиться к акции с октября этого года, когда начнется сезон посадки деревьев», — гласит сообщение.

Напомним, 72-летний принц Чарльз является первым престолонаследником. Он уже разработал свой план, который претворит в жизнь после того, как взойдет на трон. В числе задач будущего короля – сокращение членов монархии и доступность для посетителей королевских резиденций.

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