Брюнетка с миловидными чертами лица: как выглядит красавица-внучка Иосифа Кобзона

Арнелле-Мари Рапопорт в этом году исполнится 17 лет.

Внучка народного артиста России Иосифа Кобзона Арнелла-Мари Рапопорт в Instagram поделилась красивой фотографией. На снимке она запечатлена в центре российской столицы на фоне Московского государственного университета.

Известно, что Арнелла-Мари Рапопорт – младшая из наследниц Натальи Рапопорт-Кобзон, дочери певца. Сейчас она проживает в Москве, а до этого долгое время обитала в Испании.

«Шикарная. Просто красотка. Как будто ангел спустился на эту землю», «Нереальная девушка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Иосифа Кобзона, который ушел из жизни в 2018 года после продолжительной болезни, всего семеро внуков. Арнелла-Мари Рапопорт пятая из них по счету.

Заметим, что дочь Иосифа Кобзона Наталья живет в столице Англии Лондоне. В свое время она была пресс-секретарем у модельера Валентина Юдашкина. Ее муж юрист Юрий Рапопорт. Он гражданин Австралии.

Смотрите также: