«Они были готовы на все»: Лоза заступился за обвиненного в домогательствах Меладзе

По словам композитора, он не раз видел, как молодые певицы были готовы на безрассудные поступки ради того, чтобы попасть под крыло влиятельного продюсера.

Известный композитор и исполнитель Юрий Лоза прокомментировал ситуацию вокруг своего коллеги Константина Меладзе, на которого в последнее время сыпятся обвинения в домогательствах от бывших подопечных певиц. 67-летний артист сравнил этот скандал со случаем Плассидо Доминго, которому непристойное поведение припомнили спустя несколько десятков лет. По мнению музыканта, всему должно быть свое время, в том числе и подобным заявлениям от «пострадавших» певиц.

«У них что, зачесалось то место, к которому прикоснулся Меладзе, через столько лет? Я никак не могу понять… — высказался Лоза в беседе с Пятым каналом. — Можно сейчас рассказывать любые байки! А они этим пользуются».

Композитор заявил, что он бы на месте Меладзе даже не обращал бы внимания на эти обвинения. По его мнению, молодые артистки сами «пришли и разделись», чтобы попасть в проект известного продюсера.

«Они были готовы на все, чтобы попасть туда! — заверил Лоза. — Я видел этот отбор. Я видел, как девушка отказалась выходить замуж, чтобы попасть туда. Ей сделал предложение человек, который за ней долго ухаживал, она говорит: «Нет, я хочу на кастинг к Меладзе». Если они готовы были жертвовать своей жизнью, своей карьерой, своим будущим благополучием, семьей и всем, чем угодно, то чего они сейчас рассказывают, что они туда пришли в хиджабах?!»

Напомним, ранее о непристойных предложениях со стороны Константина Меладзе высказалась Ани Лорак, Ольга Полякова и Татьяна Найник.

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